Юного жителя тюменского села наградили за фотографию "Татарская семья — хранительница традиций"

| Фото: предоставлено Нэли Файзуллиной | Фото: предоставлено Нэли Файзуллиной

Восьмилетний Амир Файзуллин стал лауреатом I степени в номинации "Фотопроект" Всероссийского конкурса-фестиваля "Традиции и культурное наследие народов России", итоги которого подвели в Москве.

На суд жюри второклассник из Ембаево прислал фотокомпозицию "Татарская семья - хранительница традиций". Снимок мальчик сопроводил рассказом о своих близких. "Я сибирский татарин с бухарскими корнями в 15 поколении. Наша традиционная одежда - комплекс предметов одежды, сложившийся на протяжении столетий среди татарского народа. В настоящее время национальный костюм используется в основном в качестве сценического реквизита. Мы со своей дружной семьей любим собираться на мероприятиях и торжественных встречах гостей в национальных нарядах. Это тюбетейки, калфаки, изю-нагрудные украшения уникальны, воссозданы нами по старинным образцам из фондов Ембаевского сельского музея", — написал Амир Файзуллин.

Также лауреатами I степени в этой же номинации стали братья Александр и Андрей Шкуновы из Ишима. Они подготовили серию фотографий о резных деревянных наличниках своего района "Таинственное кружево в Тюменской области".

Как отмечают организаторы Всероссийского конкурса-фестиваля "Традиции и культурное наследие народов России", Тюменская область вошла в топ-3 регионов по числу лауреатов. Участники конкурса могли выступить в пяти номинациях: "Музыкальный номер", "Танцевальный номер", "Ремесленный проект", "Видеоролик", "Фотопроект".

Финал прошел на площадке одного из старейших университетов Москвы — Московского государственного университета геодезии и картографии. Свои работы показывали авторы 85 заявок — это 354 детей и подростков из 40 регионов России. Победители конкурса-фестиваля получили призы: планшеты, VR-очки, умные колонки, лазерные проекторы и другие гаджеты, а также сертификаты OZON и книги. Всем участникам вручили сертификаты и дипломы.

Инна Пахомова