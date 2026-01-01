В Тюмени стартовал конкурс рукописных книг для юных талантов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт ежегодному конкурсу рукописной книги "Солнечные страницы детства" дали в детской библиотеке имени Константина Лагунова. Мероприятие вновь открывает двери для юных литераторов и творческих коллективов, предлагая им уникальную возможность воплотить свои истории в формате настоящей рукописной книги, сообщает ТОНБ. Конкурс стимулирует литературное творчество и возвращает участников к истокам книжного искусства, где каждая страница несет отпечаток авторской руки.

К участию приглашаются самые разные авторы: от малышей пяти лет до студентов в возрасте до 21 года, а также семьи, творческие коллективы, центры творчества, библиотеки и школы искусств. Фантазия авторов ничем не ограничена: на конкурс принимаются авторские стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, предания и даже истории о жизни собственной семьи. Главным условием является оформление текста в виде настоящей рукописной книги.

Кроме того, книга должна быть написана от руки и не превышать формат А3. При этом строго не принимаются работы в виде рефератов, а также книги, содержащие тексты, скопированные из интернета. Такие ограничения подчеркивают ценность оригинального творчества и ручного труда, возвращая участников к истокам книжного искусства.

По итогам конкурса будет организована передвижная выставка, где каждый сможет познакомиться с яркими и неповторимыми работами юных авторов. Событие предполагает не просто демонстрацию талантов, а дает возможность взглянуть на мир глазами детей и молодежи, прочувствовать их мысли и эмоции, запечатленные на страницах рукотворных книг.

Работы принимаются до 4 марта 2026 года. Все подробности о конкурсе, условиях участия и требованиях к оформлению можно найти на сайте филиала Тюменской областной научной библиотеки. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.