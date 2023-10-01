Ансамбль "Отрада" завоевал Гран-при на фестивале "Наследники Ермака" в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ансамбль казачьей песни "Отрада" из Нижневартовска завоевал Гран-при на XI Всероссийском фестивале "Наследники Ермака", который завершился в Тобольске 15 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель коллектива Марина Молодцова, на этот фестиваль команда очень долго готовилась. По ее словам, выступлению, которое не осталось без награды, предшествовала огромная работа.

"Мы были шокированы вчерашним решением членов жюри, потому что мы - самодеятельный коллектив. Наши ребята не знают ноты, мы поем на слух. У нас нет профессиональных музыкантов и певцов: люди работают кто бухгалтером, кто в детском саду, учителя, электрики и так далее. Просто мы поем очень давно. У казаков тоже не было профессионального музыкального образования, они пели душой", – поделилась она.

По словам Марины Молодцовой, участники коллектива исполняют песни всего год, но их не побоялись выставить на сцене. Чтобы выйти к публике, они долго учили песни и партии.

Ансамбль казачьей песни "Отрада" из Нижневартовска сегодня входит в состав хутора "Приобский". Сейчас в коллективе 12 человек. "Собираемся вместе для того, чтобы наша душа отдохнула. У нас одно общее дело – мы обожаем песню. У нас еще есть и спектакли, мы любим их играть. Мы – вторая семья. В нашем коллективе и горе, и радость, и счастье, и поддержка", – добавила руководитель ансамбля казачьей песни "Отрада".

Марина Молодцова считает, что культуру нужно поднимать, коллектив "Отрада" делает это своим творчеством.

По словам заместителя атамана Тобольского станичного казачьего общества, организатора фестиваля Лилии Дмитриевой, "Отрада", завоевавшая Гран-при, покорила жюри подачей песни. "У коллектива самобытное, аутентичной исполнение народных песен. Участники поют, как это было раньше. Они сделали это эмоционально, зажгли. Публика их хорошо принимала", – добавила она.

Лидия Дмитриева отметила, что победителей в "Наследниках Ермака" много: номинации разные, даже "Вокал" делится на народное, фольклорное и эстрадное пение. Большое количество лауреатов первой степени из Тюмени. Имена всех исполнителей и коллективов обещают опубликовать 16 октября.

Организатор фестиваля отметила, что в 2023 году наблюдается большой всплеск интереса у участников. Напомним, "Наследники Ермака" объединили более 600 ансамблей и певцов. Лилия Дмитриева осазала, что казачья песня стала интересна многим.

15 октября в ДК "Синтез" в Тобольске состоялся гала-концерт, на котором лучшие коллективы порадовали горожан своими номерами.

Директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина подчеркнула, что фестиваль "Наследники Ермака" является визитной карточкой города и многие годы входит в Национальный календарь событийного туризма. "Для нас это гордость. Каждый год вкладываем душу и силы для того, чтобы фестиваль жил и развивался. Мы видим, что с каждым годом прирастает количество участников, значит, мы движемся в правильном направлении", – заключила она.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин