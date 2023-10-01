Жители Тюмени выбрали лучший чак-чак на рынке "Алебашевский bazar"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Конкурс-выставка кулинарного мастерства "Чак-чак – 2023" от Центра татарской культуры прошел на рынке "Алебашевский bazar" в Тюмени 14 октября. Абсолютным победителем признана Эльза Шамухаметова.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" победительница, она приехала на конкурс из Ярково. Участницу на это сподвигли родственники и друзья, которые считают ее блюда очень вкусными.

"Ранее я не участвовала в таком мероприятии. Это восторг! Получила массу позитивных эмоций. Для меня это большое достижение", – сказала победительница.

Лучший чак-чак выбирали исключительно зрители, которым предложили продегустировать угощения. Голосовали с помощью жетонов. Участница, набравшая больше всего голосов, становилась победительницей. Остальным также вручили дипломы и подарки от спонсора.

Альфия Валеева получила диплом в номинации "Самый эксклюзивный чак-чак". Она участвовала в конкурсе в первый раз, а занимается приготовлением чак-чака давно. "Очень люблю татарскую кухню. Нравится готовить чак-чак, талкыш кэлэвэ, национальные пироги. Когда я вышла на пенсию, научилась готовить торты. Торты готовят все, я решила делать что-то свое", – поделилась она.

По словам Альфии Валеевой, чак-чак – это символ богатства татарского народа. На ее угощении в виде торта с сердечком красуются надпись "Мин яратам", тюльпаны из мастики, элементы в виде шишек. "Здесь выражена моя любовь к чак-чаку", – добавила умелица.

Рядом с "тортом" можно было увидеть пирамиды из чак-чака, увенчанные цветком из теста.

Участнице Лиане Гаптулахатовой вручили диплом за "Самый красивый чак-чак". Гостям, пришедшим на дегустацию, она рассказывала легенду о происхождении этого изделия.

"Хан Булгарии дал задание сделать блюдо, которое не портится в дороге, может долго храниться. Только жена пастуха смогла из яиц, муки и меда приготовить такую выпечку. Она настолько понравилась хану, что он подарил чак-чак в качестве каравая своим детям и пожелал им, чтобы их жизнь была успешной, чтобы дружба их детей была крепка как зернышки чак-чака, слившиеся друг с другом. Наша традиция – преподносить гостям на праздник это блюдо. Чак-чак любят не только татары, но и русские", – сказала Лиана.

Свой чак-чак девушка украсила съедобными цветами. Лиана убеждена, что блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым.

Конкурс сопровождался выступлением певцов и творческих коллективов. Событие проводится в честь празднования Международной акции "Чак-чак party". В этот день молодые девушки и юноши угощают прохожих традиционным татарским блюдом.

Инна Пахомова