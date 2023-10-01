С развитием гармони тюменцев познакомят на выставке в историческом парке

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 20 музыкальных инструментов представлено на выставке "Лейся, душа! Гармонь хороша!", которую открыли в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени 13 октября.

Выставка открылась в рамках II областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ". В этот раз в программу события, объединяющего ценителей народного инструмента, добавили и деловую часть, и выставочный проект.

"На выставке представлены история создания и развития гармони, и различные экспонаты, которые предоставили жители Тюменской области. Здесь есть уникальный экспонат – гармонь, которая участвовала в параде Победы в Великой Отечественной войне. Также музыкальные инструменты предоставила Тульская фабрика, изготавливающая гармони. Предприятие является нашим партнером. Качественные инструменты, которые выпускают на нем, второй год подряд являются призами для победителей фестиваля", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Отметим, в рамках фестиваля "ГАРМОНиЯ" проведены все зональные этапы. 14 октября состоится областной. 25 ноября пройдет гала-концерт, после которого победитель представит Тюменскую область на окружном фестивале в Екатеринбурге в 2024 году.

Гармонист, преподаватель фольклорного отделения детской школы искусств "Этюд" Николай Мельников пришел на выставку с семьей. Ему понравилось разнообразие инструментов – и детские, и юбилейные. "Мы рады, что людям рассказывают об инструменте, который набирает популярность. Представлено много экспонатов от людей, которые занимаются популяризацией гармони не один десяток лет. Радостно, что со стороны властей такой серьезный подход к данному инструменту, виду творчества. Помимо фестиваля проходят выставки, дополнительные мероприятия, встречи и мастер-классы", – поделился он.

Помимо разных гармоней посетители могут увидеть и инсталляцию, демонстрирующую строение инструмента. Его элементы развешаны под потолком. "Левая и правая части с клавишами соединяются мехами. Именно растягиванием и нагнетается воздух. Благодаря этому гармонь и звучит. Наверняка все знают такой инструмент как губная гармошка. Как губная гармошка может быть связана с гармонью большой? На самом деле металлические язычки у этих инструментов схожи", – сказал сотрудник исторического парка.

Выставка проработает до 25 ноября. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова