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О строительстве мельничной долины и обновлении экспозиций острога задумались в Ялуторовске

Общество, 18:07 25 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

О строительстве мельничной долины и обновлении экспозиций туристического комплекса "Ялуторовский острог" задумались в Ялуторовске. Об этом глава города Вячеслав Смелик сообщил в ходе прямого эфира.

"За "Ялуторовским острогом" хотим разместить мельницы разных видов. Проект в туристическом плане интересный", — рассказал глава города.

Но для того чтобы приступить к этому проекту, необходимо построить дамбу от ул. Ворошилова до железнодорожного моста. Сооружение должно вернуть в город большой кусок территории, который не будет затапливаться.

В прямом эфире главу спросили о возможности расширения "Ялуторовского острога". Вячеслав Смелик ответил, что по этому объекту есть проект реновации. "Понятно, что некоторые экспозиции устарели. Сейчас мы хотим привязать все к Ингальской долине. Историки доказали, что Ялуторовский район был частью Ингальской долины. Хотим осовременить экспозицию. Александр Моор давал поручение провести совет по туризму в Ялуторовске, там и назовем перспективы", — сказал он.

Напомним, острог был воссоздан в 2009 году, к 350-летнему юбилею города. При строительстве комплекса использовали сохранившиеся исторические документы. "Ялуторовский острог" является местом притяжения туристов. На площади в 1,5 га круглый год проводится масса мероприятий, народные праздники.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сейчас власти города обсуждают с предпринимательским сообществом развитие лечебно-оздоровительного туризма. Так, в черте Ялуторовска находится санаторий-профилакторий "Светлый", на территории которого есть скважина с минеральной водой.

Инна Пахомова

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# Вячеслав Смелик , Ялуторовск

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