В Тюмени презентуют музыкальный альбом и клип проекта "Хоровод времен. Шаг второй"

автор Анастасия Жемчужная | Фото: из архива проекта "Хоровод времени" автор Анастасия Жемчужная | Фото: из архива проекта "Хоровод времени"

Презентация музыкального альбома и клипа, созданных в рамках проекта "Хоровод времен. Шаг второй", пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 26 сентября. Начало – в 19 часов.

При поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" тюменские музыканты соединяют фольклор с современной музыкой и авторским материалом.

Первый шаг был сделан в 2022 году. Тогда автор-исполнитель Евгения Зонтикова вместе с фольклорным ансамблем "Радоница" школы № 73 "Лира" представила песню и клип "Хоровод времен", которые тепло приняли слушатели по всей стране.

"Наша песня говорит о традициях на понятном современному слушателю языке. Она отозвалась у многих людей, которые вдохновляются исконной русской культурой. Мне писали руководители и любительских, и профессиональных коллективов из разных регионов о том, что хотели бы исполнять ее на своих концертах, выпускных экзаменах и других мероприятиях. Я всегда рада таким сообщениям. Они подтверждают, что мы поработали не зря, сделали свой вклад в популяризацию народных песен. В этом году мы записали еще несколько композиций и сняли новый клип. Он в корне отличается от эпичного "Хоровода времен" – это будет настоящий праздник любви и молодости, с брызгами воды и искрами огня", — рассказала автор проекта "Хоровод времен" Евгения Зонтикова.

В альбом 2023 года войдут пять композиций. Две из них уже знакомы слушателям, это "Хоровод времен" и "Пойдем колядовать!". Три новых написаны на основе лирической протяжной песни, обрядовой купальской и весенней заклички. В записи последней принял участие новый коллектив Ирины Светловой фольклорный ансамбль "Светлица", в составе которого ученики третьего класса школы "Лира".

Также в 2023 году инициативная группа проекта подняла архивные материалы. На цифровых музыкальных площадках появился альбом, записанный в 2005 году фольклорным ансамблем "Росток". Это первый ансамбль, которым руководила Ирина Светлова.

"Альбом "Я вечор молодешенька" — итог творческой деятельности фольклорного ансамбля "Росток", который в свое время привез не одну победу с фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровня. По сравнению с первым альбомом "Шелкова ленточка" 1997 года, где звучат звонкие детские голоса, второй мягче и глубже. Большинство песен представляют фольклор юга Тюменской области. Уверены, что эти записи будут интересны поклонникам народной культуры", — рассказала преподаватель фольклора Ирина Светлова.

Некоторые песни с альбома можно также найти на странице проекта "Хоровод времен" во ВКонтакте в исполнении первоисточника. Инициативная группа оцифровала архивные видеозаписи, сделанные в отдаленных деревнях родного региона почти 30 лет назад, и публикует их в открытом доступе. Эти видео помогут фольклористам перенять манеру исполнения, характерную для конкретной местности, и пополнить репертуар народных коллективов.

На финальном мероприятии проекта команда проекта познакомит гостей со своим новым творчеством и расскажет об архивных материалах.

Возрастное ограничение: 12+.