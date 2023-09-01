Международный День прядения на публике отметят тюменские мастерицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный День прядения на публике отметят тюменские мастерицы в сквере Владислава Крапивина 16 сентября с 10 до 17 часов.

На встрече горожане смогут понаблюдать за работой прях, увидеть мобильные электропялки. Любой желающий может спрясть нить и забрать ее с собой как напоминание о встрече и желании научится работать с пряжей.

"В последнее время прядение вновь возрождается, но теперь уже с новыми инструментами. Так, например, сейчас появились мобильные электропрялки, которые работают от аккумулятора. На встречу я принесу такую прялку. Событие будет проходить в формате знакомства прях нашего города офлайн, обмена опытом, дружеского общения в кругу единомышленников. На встречу приглашаю всех тех, кто хочет прикоснуться к ремеслу наших бабушек, прабабушек, ощутить "живую" пряжу в руках, узнать как получают нить из шерсти, пуха и других волокон. Многие пряхи применяют электропрялки, но так как подключится к электричеству не будет возможности, пойдем с веретенами", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор, член Гильдии мастеров прядения Наталия Яркова.

Такое событие будет проходить в Тюмени впервые, одновременно подобные акции организуют и в других городах. Известно, что на встречу придут пряхи, которые готовят шерсть сами, прядут и вяжут для участников специальной военной операции.

Также на акцию придут участники организации "Тюменский дом ремесел". Планируют приехать и жители близлежащих городов, например, из Кургана. Присоединиться к международному Дню прядения на публике могут вязальщицы, ткачихи, все мастерицы, которые работают с пряжей.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова