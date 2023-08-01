Варенье из роз назвали лучшим на фестивале "Мост дружбы" в Исетском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Варенье из лепестков роз назвали лучшим в конкурсе на фестивале "Мост дружбы. Исетское варенье", который прошел на стадионе в с. Исетское в честь 100-летия со дня образования района 13 августа.

Цветочное варенье представили жители с. Верхний Ингал. Как отметила специалист по фольклору районного дома культуры Любовь Вешкурцева, оно покорило всех - и членов жюри, и гостей праздника.

Конкурс среди создателей варенья проводили в Исетском районе впервые. Его организация напрашивалась давно, поскольку хозяйки муниципалитета славятся интересными рецептами. Один из популярных видов варенья - вишневое, его делают из ароматных местных ягод.

"Съехались жители из всех 16 поселений района. Они приготовили вкусные булочки и варенье. Было много необычных десертов. Например, встречались сочетания с шоколадом, орехами, различными добавками. Было варенье из овощей. Угощали всех, кто пришел на праздник", — добавила Любовь Вешкурцева.

Методист Батеневского сельского клуба Рафайловского поселения Елена Шапенкова представила варенье из кабачков. Она сказала, что такое варила ее бабушка. "Рецепт очень прост. Нужны кабачки, сахар, лимон, апельсин и мята. Получается очень вкусно, напоминает мохито", — поделилась она.

Стол Рафайловского сельского поселения оформили по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье". Здесь представили три вида варенья: "Мохито", "Янтарное" из тыквы и "Медовое яблочко".

"Рафайловская земля очень красива: село находится на берегу Исети, в лесах много грибов и ягод. поля завораживают. Мы гордимся, что живем в таком месте", - сказала специалист по культурной работе Елена Ершова.

Напомним, фестиваль национальных культур и традиций "Мост дружбы" проводят в Исетском районе более 20 лет, в последние годы его организуют под разными темами. В 2023 году - "Исетское варенье".

Муниципалитеты разбили национальные подворья. Так, представители Кировского поселения украсили свою площадку в северном стиле. На территории поселка действует ямальский детский дом "Сияние Севера", ребят пригласили на праздник в Исетское, рассказала специалист по методике клубной работы Татьяна Юдина. Жители поселка привезли с собой варенье из кабачков с ананасовым соком и яблоки с корицей. Чтобы соблюсти тематику северного подворья, они приготовили пироги с брусникой, слабосоленого муксуна, щекура и национальные блюда ненцев.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин