Проект по знакомству с древними куклами-оберегами запустят в Ялуторовске

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив)

Проект "Кукольный кологод" запустят в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске 19 августа в 15 часов. В этот день участницам предложат создать куклу-оберег Желанницу.

Помогать будет известная ялуторовская кукольница Любовь Вешкурцева. Желанницу делали два раза в год — осенью и зимой. Например, ее часто делали девочки перед ярмаркой и загадывали встречу с хорошим женихом.

Участницам встречи также предложат разучить обрядовую песню, которую пели во время жатвы.

"Наши предки жили по аграрному календарю, связанному с циклами природы. В течение года было восемь опорных точек, связанных с движением Солнца. К ним были приуроурочены аграрные праздники, в каждом из которых есть своя обрядовость, песни, куклы, которые использовались в народных обрядах. Мы подумали, что было бы здорово пройти годовой круг и в важные точки собираться и создавать кукол. Славянские куклы наполнены внутренним содержанием, сакральностью. Мотанки, столбушки делались женщинами, как помощницы", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" сотрудница Ялуторовского музейного комплекса, организатор проекта Ярослава Зубарева.

Авторы идеи хотят "пройти" по годовому кругу, начав с Сопожинок — дня народного календаря славян и обряда завершения жатвы хлеба. Каждый месяц можно делать несколько кукол, наполненных глубоким значением. В течение года планируют провести восемь встреч по основным точкам года. На одном занятии смогут побывать до 15 человек.

"Мы сейчас не жнем, не пашем, лен не обрабатываем. Зачем нам это надо? На самом деле вселенские и человеческие ритмы не изменились. Мы можем сопоставить это с современной жизнью, гармонизировать свое внутреннее состояние и разные сферы свои жизни", — добавила Ярослава Зубарева.

Необходима предварительная запись по телефону: 8-34-53-53-27-50.

Отметим, проект "Кукольный кологод" запускают в рамках арт-резиденции "Мамонтов квАРТал". События в ней будут организовывать ежемесячно до весны 2024 года. Стоимость билета на встречи проекта "Кукольный кологод" не будет превышать 200 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова