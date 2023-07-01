Тюменские музыканты оцифровали видеоархивы фольклорных экспедиций 30-летней давности

| Фото: предоставлено Евгенией Зонтиковой | Фото: предоставлено Евгенией Зонтиковой

Видеоархивы фольклорных экспедиций 30-летней давности оцифровали тюменские музыканты. На данный момент к выпуску подготовили 14 песен из деревни Лопазное Сладковского района Тюменской области, записанных в 1996 году.

Об этом рассказала продюсер проекта "Хоровод времен" Евгения Зонтикова.

Нашлись также ценные записи из деревень Усово и Ермаки. Песни из этих и других отдаленных поселений будут постепенно публиковать на странице проекта "Хоровод времен" в социальной сети ВКонтакте.

Оцифровка и публикация народных песен в исполнении бабушек, носительниц песенной народной культуры, — одно из направлений проекта "Хоровод времен. Шаг второй". Его совместно осуществляют автор-исполнитель Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль "Радоница" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Руководитель ансамбля Ирина Светлова на протяжении 20 лет была автором и ведущей телевизионной программы, посвященной фольклору, на канале "Регион-Тюмень". Именно в те годы она собрала небольшой личный архив.

"Я никогда не называла себя этнографом. Материалы собирала, пользуясь случаем. В отдаленные деревни мы выезжали для съемок. Если позволяло время, помимо работы над самой передачей, я записывала песни для себя. С каждым годом носителей традиционной песенной культуры становится все меньше, а подобные записи представляют все большую ценность", — рассказала руководитель фольклорных ансамблей "Радоница" и "Светлица" школы №73 "Лира" Тюмени Ирина Светлова.

Видео долгое время хранилось на аналоговых кассетах — в силу различных обстоятельств было не до него. Затем исчезли видеомагнитофоны, возможность обращаться к ним вовсе пропала. Сегодня, когда интерес к фольклору растет, инициативная группа проекта "Хоровод времен" решила оцифровать кассеты, чтобы видео записи стали доступны всем интересующимся.

| Фото: из сообщества "Хоровод времен | традиции и современность" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Хоровод времен | традиции и современность" во ВКонтакте

Фольклористам понятна ценность таких архивов. Видео дает больше информации о песне, чем ее нотно-текстовое изложение или аудиозапись. Видя лица исполнительниц, можно "снять" малейшие интонации и более точно перенять традицию, поэтому, даже если некоторые песни уже выходили в сборниках и исполнялись современными фольклорными коллективами, посмотреть эти записи будет полезно.

В 2023 году инициативная группа проекта, помимо оцифровки архивов, работает над альбомом песен, сочетающих фольклор и современность. На одну из композиций будет снят клип. Премьера альбома и музыкального видео состоится осенью. Напомним, в прошлом году музыканты представили слушателям альбом фольклорного ансамбля "Радоница" и клип на фолк-рок композицию "Хоровод времен", а зимой сняли видео на песню "Пойдем колядовать", с которой еще в 2019 году началось сотрудничество фольклористов с певицей и продюсером Евгенией Зонтиковой.