Дом врача Ивана Русакова в Ялуторовске начнут восстанавливать в 2024 году

| Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Два объекта культурного наследия - в Ялуторовске и Тобольске - начнут восстанавливать в 2024 году.

Как сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, решение принято по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета в целях сохранения объектов культурного наследия на 2024 год.

В реестр объектов культурного наследия, в отношении которых необходимо выделение субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, вошли: "Дом, в котором в 1906–1909 гг. жил врач, большевик Русаков Иван Васильевич", г. Ялуторовск, ул. Свободы, 44; "Дом, в котором в 1918 г. находился Тобольский комитет РКП(б), Тобольский уездный Исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и редакция газеты "Известия", г. Тобольск, ул. Ленина, 26