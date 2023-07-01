  • 25 июля 202325.07.2023вторник
  • USD90,4890
    EUR100,3614
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Главные новости ИА «Тюменская линия» t.me/tlinia

Дом врача Ивана Русакова в Ялуторовске начнут восстанавливать в 2024 году

Общество, 17:27 25 июля 2023

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Два объекта культурного наследия - в Ялуторовске и Тобольске - начнут восстанавливать в 2024 году.

Как сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, решение принято по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета в целях сохранения объектов культурного наследия на 2024 год.

В реестр объектов культурного наследия, в отношении которых необходимо выделение субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, вошли: "Дом, в котором в 1906–1909 гг. жил врач, большевик Русаков Иван Васильевич", г. Ялуторовск, ул. Свободы, 44; "Дом, в котором в 1918 г. находился Тобольский комитет РКП(б), Тобольский уездный Исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и редакция газеты "Известия", г. Тобольск, ул. Ленина, 26

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# культурное наследние , реставрация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 25.07.2023169 жительниц Сладковского района обследовались на новом цифровом маммографе
18:11 25.07.2023Начинающие музыканты Тюменской области смогут выступить у Тобольского кремля
18:00 25.07.202326 июля - события дня
17:49 25.07.2023Тюменские поэты прочли стихи Высоцкого у памятника на набережной