В Тобольске реставрируют магазин купца Марейна

| Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте (архив)

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Кафе или ресторан планируют открыть на первом этаже здания магазина купца Марейна на ул. Семена Ремезова в Тобольске. После реставрации оно превратиться в еще одно место притяжения горожан и туристов.

Главный инженер ООО "Дизайн - 2000" Евгений Давыдов рассказал, что вход в здание оборудуют там, где он был ранее. Рабочие разберут вход в подвал, сделают спуск. Там расположится кухня. На чердак посетители смогут подняться по лестнице. Это пространство тоже будет использовано.

Так как зданию больше ста лет, здесь проводят противоаварийные работы.

Магазин купца второй гильдии Хайкеля Марейна открылся на Большой Ильинской, 15 в Тобольске в 1911 году. Здание примечательно архитектурой кирпичного стиля с элементами псевдоготики. Купец торговал мужской, женской и детской одеждой, ювелирными изделями. Здесь же находился и дом самого Хайкеля Марейна, рассказал кандидат исторических наук Евгений Панишев. В 1935 году купец сдал дом в аренду. Затем здание дали в пользу города, здесь разместился магазин, который известен тоболякам как магазин № 24.

Отметим, меры по сохранению магазина Марейна включены в совместную с СИБУРом и правительством области программу "Тобольск настоящий". Всего в нее вошли 18 объектов культурного наследия.

Видео администрации Тобольска

Инна Пахомова