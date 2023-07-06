К фестивалю "Мастера Сибири" остановки в Тобольске украсили постеры с ремесленниками

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Информация о ремесленниках появилась на остановочных пунктах общественного транспорта в Тобольске. Это часть рекламно-информационной кампании, запущенной к фестивалю "Мастера Сибири". Событие состоится на Базарной площади 5 августа с 14 до 19 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор организационно-методического центра культуры и искусств "Креативные индустрии Тобольска" Роман Баянов, фестиваль "Мастера Сибири" становится традиционным, он состоится во второй раз.

"На каждом остановочном комплексе на постерах можно прочитать об определенном участнике фестиваля. Таким образом в городе оформлены десять остановок. Каждый мастер уникален. У каждого есть свое направление и техника. В нашу эпоху вещи, сделанные своими руками, с душой, зачастую служат дольше, они приятнее", — добавил он.

Администрация Тобольска разослала приглашения во все муниципальные образования региона. Организаторы ждут гостей и делегации из каждого района. Также пригласили творческие коллективы — запланирована культурно-игровая программа.

На фестивале-ярмарке "Мастера Сибири" дети и взрослые познакомятся с исторической ценностью ремесленной работы, погрузятся в атмосферу многонациональной культуры, традиций и фольклора. На Базарной площади организуют "Круг веселья" с театрализованным представлением и играми со скоморохами, "Круг творчества" с мастер-классами, "Круг музыки", "Круг здоровья" с чайной церемонией, "Круг детства".

Фестиваль организован при поддержке СИБУРа — проект события в конце 2022 года стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Инна Пахомова