До 15 тысяч гостей ждут на фестивале "Сибирский баурсак" в Тобольском районе в июле

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свекольный баурсак представят на гастрономическом фестивале "Сибирский баурсак", который состоится в пос. Прииртышский Тобольского района 22 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора Тобольского районного центра культуры Елена Евсеева.

Секрет розового баурсака губернатору Александру Моору раскрыли на открытии областного Сабантуя в дер. Тураева. "Это пример креативной индустрии. Тобольский район славится сибирскими баурсаками. Это уже наш зарекомендованный бренд. В 2023 году мы решили развивать креативные индустрии в направлении туристического потока на фестиваль, который пройдет в поселке Прииртышский. Мы решили удивить зрителей новыми рецептами", – добавила заместитель директора Тобольского районного центра культуры.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Сибирский баурсак" пройдет в Тобольском районе в третий раз, организаторы ожидают до 15 тыс. гостей. В первый раз на событие съехались 250 участников, в 2022 году – уже пять тысяч. Популярность фестиваля Елена Евсеева связывает с тем, что на территории Тюменской области проживает много татар.

Организатором фестиваля "Сибирский баурсак" является Тобольский районный центр культуры. Идея проведения фестиваля принадлежит главе муниципалитета Леониду Митрюшкину. Событие организуют в том числе для того, чтобы прославить район далеко за пределами Тюменской области.

Инна Пахомова