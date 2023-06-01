На чувашском празднике Акатуй тюменцев знакомили с национальной кухней

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Попробовать блюда чувашской кухни, посмотреть концертные номера и понаблюдать за борьбой корэш можно было на национальном празднике Акатуй, который прошел в парке Заречный в Тюмени 17 июня.

Торжество началось с парада гостей, его открыли представители Нижнетавдинского района. Следом прошли коллективы из Сорокинского, Исетского, Аромашевского, Ярковского, Тюменского районов, Заводоуковского и Голышмановского городского округов, Тюмени.

"Акатуй – это земли и плуга, весенне-полевых работ. Он возвращает нас к истокам замечательного народа-труженика. Сегодня вы демонстрируете преемственность поколений, показываете молодежи славные традиции культуры, отряды чувашского народа. 31 год в регионе действует Ассоциация чувашей Тюменской области. Эта организация все эти годы сохраняет преемственность, традиции народа", – сказал исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

На поляне разбили чувашские подворья от разных районов Тюменской области. В них гостей знакомят с бытом, традициями и обычаями народа. Всем входящим предлагают угоститься блюдами национальной кухни.

"Самое главное наше национальное блюдо – пирог с картофелем и мясом – хуплу. Здесь у нас есть ватрушки, пирожки с картофелем, яйцом и зеленым луком, мясные колобки. Вот эта большая ватрушка с картофелем называется пюремеч", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ансамбля чувашской песни "Пелеш" Зоя Беспалова из села Караульный яр Ярковского района.

В палатке представителей из Ярковского района можно увидеть предметы одежды, старинное чувашское платье с вышивкой.

В других подворьях также рассказывали об обычаях народа. Гости из Исетского района поделились с тюменцами информацией о свадебных традициях. Так, процесс от сватовства до брачного ритуала занимал несколько недель. На свадьбе обязательно исполнялся обряд "Плач невесты". Говорят, эта традиция кое-где сохранилась до сих пор. Перед тем, как покинуть родительский кров и уехать к суженому, невеста должна была пропеть грустную песню-плач с причитанием о том, что ей не хочется уходить из родного дома.

Гости из Исетского района предлагали тюменцам попробовать суп со снытью, угощение наподобие татарского чак-чака, хуран-кукли – вареники с яйцом и зеленым луком.

Организована выставка изделий художественных промыслов и ремесел. Здесь представлены посуда из дерева, яркие украшения и элементы декора.

На сцене в это время проходит выступление творческих коллективов. Акатуй чувашский народ отмечает веселыми песнями и хороводами.

Чуть подальше от основной площадки оборудован ринг, на котором борцы состязаются в корэш. Турнир в рамках Акатуй собрал около 40 человек из Тюменской области, Чувашской Республики. Они состязались в восьми категориях: по четыре – на мужчин и юношей. "Сильнейшему достается баран. У участников, занявших первые места во всех категориях, есть шанс побороться за звание абсолютного батыра", – сказал председатель Федерации борьбы на поясах "Батыр" Давлет Хайрутдинов.

Похожий турнир планируют организовать на областном Сабантуе в деревне Тураева Тюменского района 25 июня.

Инна Пахомова