Хранилища арестантского корпуса тюремного замка в Тобольске откроют для посещений в июне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 150 тыс. экспонатов находятся в фондохранилищах арестантского корпуса № 3 тюремного замка в Тобольске. Экскурсии для небольших групп в присутствии хранителя начнут проводить в июне.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время инфотура, организованного Visit Tyumen, рассказал начальник отдела учета, хранения и популяризации музейных фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Игорь Балюнов.

В третьем арестантском корпусе — централизованное фондохранение, но музейные фонды обширнее. По последним подсчетам на конец 2022 года, в них — 458 тыс. экспонатов. В третьем арестанском - меньше половины. "Самая большая коллекция — археологии — хранится на другом объекте — в рентерее. Если мы говорим о разнообразии коллекций, то это именно третий арестантский корпус. Предметы представлены в 11 хранилищах. Кроме того, что мы храним здесь экспонаты, у нас еще есть проект открытого фондохранения с возможностью устраивать экскурсии в сопровождении эксперта с комментариями хранителей, которые находятся в помещении. Предполагается, что мы будем принимать небольшие экскурсионные группы по предварительным заявкам. Продолжительность с посещением некоторых хранилищ продлится примерно час. Еще окончательно не решен вопрос о режиме работы", — поделился он.

Чтобы перевезти сюда фонды, потребовалось чуть более двух лет интенсивной работы. Во всех помещениях установлено новое специализированное оборудование, которое позволяет соблюдать правила и нормы по хранению: температуру, влажность и освещение. Эта работа завершилась к 20 мая 2023 года - ко дню проведения Всероссийской акции "Ночь музеев". Были организованы первые пробные экскурсии для горожан. Согласно единым правилам учета, хранения, здесь могут принять группу, в которую входят не более десяти человек. "В "Ночь музеев" по некоторым посетителям было видно, что люди не сразу понимали, где они находятся. Есть контраст — тюрьма, музей, фонды. Затем они прочувствовали специфику и определенный шарм знакомства с этим зданием и фондами. Экскурсии будем проводить по коридорам с заходом в хранилища. Посетители могут познакомиться не только с музейным фондом, но и с условияими хранения, увидеть экспонаты, которые не представлены в постоянной экспозиции, в какой-то степени посмотреть внутреннюю кухню музейной жизни", — сказал Игорь Балюнов.

В хранилищах экспонаты сформированы по материалам, из которых они изготовлены. Например, в помещении на первом этаже размещены предметы из дерева и металла. Здесь можно увидеть мебель, например, архиерейский трон XIX века. В хранилище есть более ранние поступления XVIII века. Основная же масса предметов была создана в XX веке.

В одном из помещений на втором этаже разместили коллекцию предметов из ткани и кожи. Эти материалы требуют примерно одинаковых условий хранения. Ткань должна быть в горизонтальном положении и расправленная, чтобы не было никаких изломов и изгибов. Если же нет возможности поместить экспонат на такую полку полностью, то допускается легкий изгиб, при этом его нужно периодически перекладывать. Вся ткань проложена микалентной бумагой, которая не вступает в контакт с другими материалами. В этом помещении также установлено специализированное оборудование — валы для хранения ковров. В витринах представлены женские головные уборы, в том числе, расшитые золотным шитьем. Среди предметов из кожи - обувь. На ряде экспонатов показано, как кожа и ткань могут использоваться совместно. Например, китайская обувь маленького размера. Можно увидеть и сапоги одного из представителей рода хантыйской династии Тайшиных. В них он в 1896 году был на коронации Николая II. "В самом Тобольске это мероприятие отмечалось ярко. Была и делегация Тобольской губернии, которая прибыла в Москву - в Успенский собор", - добавил Игорь Балюнов.

Отдельно хранятся картины. Они закреплены на системе мобильных стеллажей с сетками и на передвижных стеках. Она позволяет хранить большое количество полотен компактно. Здесь представлена лишь часть картин, в основном местных авторов, писавших в XX веке. Это Петр Токарев, Григорий Бочанов, Игорь Симонов. Еще одно хранилище живописи находится во Дворце наместника. Там — более ранние работы XVII, XVIII, XIX веков.

В коридорах тоже размещены экспонаты — наличники, скульптуры. Поднявшись по лестнице, расположенной неподалеку от входа в корпус, можно увидеть коллекцию казачьих и городских костюмов XIX — XX веков. К этой экспозиции подобраны и изображения, отражающие жизнь того времени, — лубки. Они заменяли людям газеты. "Ткань имеет ограничение по срокам экспонирования. Наряды размещены в шести витринах. Через три месяца здесь будут демонтироваться другие костюмы", — рассказал Игорь Балюнов.

Место, в котором хранятся документы, фотографии и негативы, нумизматические предметы, музейный работник назвал уникальным. Здесь большая коллекция и три хранителя. Посетители могут увидеть, с чего начиналась фотография, осмотрев дагеротипы.

В коллекции с рисунками помимо акварельных изображений есть филателия, планы и карты. Их хранят на выдвижных сетках. Именно здесь представлены работы писателя, художника и этнографа Михаила Знаменского, годом которого объявлен 2023 год в Тобольске. Он получил иконописное образование, но прославился как художник-карикатурист. Так, можно увидеть работу в виде календаря-гороскопа с изображением чиновников ушедшей эпохи. Знаменский работал в стиле реализма, отметил Игорь Балюнов, поэтому некоторые его работы отличаются фотографической точностью.

Нашла место в хранилище и тобольская резная кость, отличающаяся объемной миниатюрной скульптурой. В небольшой работе художнику удается передать сюжет, динамику и эмоции, подчеркнул эксперт.

В специальном изолированном хранилище находится особая коллекция оружия, вооружения и драгметаллов. Толстые кирпичные стены дополнительно усилены железной решеткой, двойными дверями и сигнализацией. Оружие хранят в сейфах.

Прежде чем тот или иной экспонат попадет в постоянную экспозицию, он находится в хранилище временных поступлений. Коллекции продолжают пополнять новыми предметами. На полках за стеклом уже можно увидеть модели мобильных телефонов из 2000-х и пейджеры.

Раньше третий арестантский корпус Тобольского тюремного замка служил пересыльным. Здесь были большие камеры. В 1914 году надстроили второй этаж. Можно заметить, как этажи отличаются друг от друга. Например, здесь разная высота потолков. Когда тюрьма закрылась, она некоторое время стояла в руинах. После ремонтно-реставрационных работ в этом здании разместили музейные фонды.

Инна Пахомова