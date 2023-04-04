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В Тюмени дому купчихи Марии Козловой возвращают исторический вид

Общество, 12:37 04 апреля 2023

vk.com/komitet_nasledie72 | Фото: vk.com/komitet_nasledie72

Работы по возвращению исторического облика зданию бывших торговых рядов купчихи Марии Козловой на пересечении улиц Республики и Первомайской в Тюмени продолжаются. Уже видны очертания красного кирпича, на кровле выстраивается строй парапетных столбиков, сообщает комитет культурного наследия Тюменской области.

"Двухэтажный корпус в краснокирпичном стиле располагался в бойком месте — на Торговой площади. Все фасады здания были главными, так как выходили на открытые общественные пространства улиц Голицынской и Царской, а также большой Торговой площади. На первом этаже размещались торговые помещения, а на втором жилые", - рассказали специалисты комитета.

Эксперты уверены, что после завершения цикла реставрационных работ здание купчихи Козловой органично впишется в комплекс застройки исторического центра Тюмени.

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# здания , история , культурное наследие

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