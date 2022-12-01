В Тюменской области презентовали сборник песен от ялуторовчанки Валентины Бухаровой

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Концерт-презентация сборника народных песен "Песни Земли Сибирской" прошел в Доме культуры "Арт-Вояж" Ялуторовска. Издание увидело свет благодаря информации, полученной от собирательницы и исполнительницы народных песен, жительницы Ялуторовска Валентины Бухаровой.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, сбором народных песен она занималась с детства. Когда родители собирались на вечернюю трапезу, дети после ужина всегда шли гулять, а маленькая Валя садилась под окно, слушала как родители пели.

"Появлению этого сборника предшествовал длительный, кропотливый процесс сбора, расшифровки записанного песенного материала, записи текстов, нот и последующей многократной проверки правильности всех записей. Всю работу выполнили участники фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" во время многочисленных экспедиций в Ялуторовск", - рассказала руководитель проекта, доцент кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры, руководитель фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" Руслана Лосева.

В сборник "Песни Земли Сибирской" вошло 93 песни. Некоторые из них были представлены на сцене ялуторовского ДК.