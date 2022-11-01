Расшитые монетами чувашские костюмы, матрешки и музыкальные инструменты выставили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предметы быта, чувашские матрешки и костюмы, богато расшитые монетами, представили на выставке "С верой в Россию, с любовью к Чувашии", которая открылась на первом этаже в ДНК "Строитель" в Тюмени 10 ноября.

Открытие сопровождалось задорной музыкой и песнями, в частности, перед присутствующими выступил ансамбль "Йамра" и певица Алена Волкова. Песенное творчество — одно из ценнейших достояний каждого народа, отмечают организаторы, люди пели с давних времен, когда трудились, горевали и веселились.

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин отметил, что чуваши сосредоточенно проживают во многих районах региона, например, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском. "Чуваши — одни из бесспорных фаворитов в целой палитре многонациональной Тюменской области. Мы всегда рады видеть вас, вашу организацию на областных национальных мероприятиях "Мост дружбы", "Радуга" — эти мероприятия поддерживаются правительством, они запланированы и на 2023 год. Вы яркие, замечательные, собираете гостей с других районов", — сказал он.

И, действительно, на выставке в Тюмени представили изделия умельцев, проживающих не только в региональной столице. Так, рушники — полотенца — с чувашским орнаментом привезла мастерица из Ялуторовска Татьяна Тарасова.

Часть экспонатов на время привезли сюда из небольшого музея при областном центре чувашской культуры (ул. Энергетиков, 44а). Руководитель музея Ольга Федорова показала национальные салфетки с традиционными орнаментами, которые она вышила вручную. "В нашей нации дети учатся вышивать с малых лет. И я так же училась, занимались вместе с сестрами с мамой. Знание это передаем. Моя дочь тоже вышивает, умеет и крестиком, и гладью. Раньше девушки готовили к замужеству расшитые вещи, дарили парням платочки с вышивкой", — сказала она.

В зале выделяются национальные костюмы, также богато украшенные орнаментами. По мужскому и женскому костюму можно было судить о принадлежности к знатному роду. "По цвету можно говорить о местности: есть верховые чуваши, проживающие на верхней части Поволжья, есть низовые — живущие ниже по Волге. Есть башкирские, оренбургские, самарские чуваши. У всех костюмы отличаются. Орнаменты на них почти одинаковые — знаки земли и огня. Женский костюм более насыщен рисунками, розетками на груди", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Координационного совета чувашских национальных объединений Уральского федерального округа Владимир Логинов.

Женский головной убор позволял понять, замужем ли женщина или нет. Когда девушка выходила замуж, проводился обряд смены головного убора. После чувашки сменяли остроконечный убор тухья на хушпу с верхушкой, представляющий усеченный конус. "Если на наряде девушки, на груди, нет никаких знаков — значит, она еще не помолвлена. После помолвки на платье появляются розетки. Это означает, что подходить к ней и смотреть в ее сторону с какими-либо нельзя. По розеткам на груди по левую и правую сторону у женщин можно судить о количестве детей", — отметил Николай Логинов.

Многие замечали обилие блестящих монет на чувашских народных костюмах, в частности, на головных уборах. Как пояснил Николай Логинов, когда мужчины возвращались из походов, с заработков, они обязательно привозили серебряные и золотые монеты. Женщины пробивали дырочки, пришивали на специальные ленты. "В древние времена головные уборы, украшенные монетами, служили шлемами. Они спасали от удара саблей при налете кочевников. Так, когда мужчины уходили в поход, то женщины образовывали свои отряды и лагеря, где защищали детей. Вес монет, которые женщины пришивали на свои наряды, мог доходить до 16 килограммов. При отсутствии средств, они могли отрезать монеты и рассчитываться ими", — добавил председатель Координационного совета чувашских национальных объединений Уральского федерального округа.

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Рядом представлены деревянные куклы, напоминающие русские матрешки, и музыкальные инструменты — различные свистульки, свирели, флейты. Вообще, как отмечает Николай Логинов, у чувашей множество инструментов — более ста, все они богаты на звук. Не зря Чувашию называют "краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок". Нет на выставке только чувашской волынки и скрипки, которую при игре принято ставить себе на колено.

По словам Николая Логинова, если не уделять внимание своей культуре и рассказывать о ней — это путь в забвение. "Хочется, чтобы наша культура процветала. Ранее мы проводили до 50 мероприятий в год, сейчас ситуация немного изменилась, но мы проводим множество событий", — заключил он.

Выставка, посвященная Году нематериального культурного наследия народов России, будет работать в ДНК "Строитель" месяц. Над организацией экспозиции работала целая команда, в составе которой Комитет по делам национальностей Тюменской области, областная общественная организация чувашей "Таван" и ДНК "Строитель". Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова