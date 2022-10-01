Выставку старинных предметов из золотного шитья открыли в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Предметы XVIII — начала XX вв. — женские головные уборы, элементы церковного убранства и облачения православного духовенства — представлены на выставке "Золотная канитель" во Дворце наместника в Тобольске, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Выставочный проект знакомит с особым видом декоративно-прикладного искусства — золотным шитьем. Вышивка золотыми и серебряными нитями известна с древности и встречается у разных народов с V века. "В Тюменской области возрождается это древнее ремесло: в Тюмени создана школа золотошвейного искусства, в Тобольске традиции золотного шитья поддерживают мастера Иоанно-Введенского женского монастыря", — рассказали в региональном департаменте культуры.

Выставка "Золотная канитель" во Дворце наместника будет работать до конца февраля 2023 года.