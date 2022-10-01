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Хантыйский писатель Еремей Айпин презентует пятитомник в Тюмени

Общество, 08:41 13 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Презентация пятитомника хантыйского прозаика Еремея Айпина пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 13 октября. Начало – в 14 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Пятитомное собрание сочинений Еремея Айпина представляет собой наиболее полную версию творчества прозаика на сегодняшний день. У гостей презентации будет уникальная возможность пообщаться с автором. Издание было подготовлено к 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Еремей Данилович – автор более 20 художественных и публицистических произведений. Часть из них переведена на английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, финский, японский языки и некоторые языки народов России и ближнего зарубежья.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# книги , проза

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