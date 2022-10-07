В Тюмени реставрируют дом известного музыкального издателя начала XX века

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реставрационные работы проводятся в Тюмени на объекте культурного наследия "Дом А. М. Афромеева" по ул. Димитрова, 6. В доме конца XIX века до революции жил один из наиболее крупных издателей литературы для гитары Алексей Афромеев.

Имя Афромеева было известно далеко за пределами Тюмени — игре на гитаре по его изданиям учились тысячи человек из разных городов Российской империи. О судьбе этой незаурядной личности и будущем дома, в котором он проживал, — в материале ИА "Тюменская линия".

Алексей Максимович Афромеев родился в Тюмени в 1868 году. В 16 лет он взялся за изучение гитары, и это занятие настолько увлекло его, что он посвящал ему всё свободное время.

В 1893 году Афромеев открыл в Тюмени музыкальный магазин, где продавались инструменты и ноты, и начал обучать игре на семиструнной гитаре всех желающих через заочные уроки. Учеников он находил через объявления в газетах. Опыт оказался удачным.

Алексей Максимович обработал свои "Заочные уроки", и в 1898 году первый курс из 30 уроков, рассчитанных на неподготовленных лиц, был опубликован (последующие курсы так и не вышли). Вот как рекламировались "Заочные уроки" в изданиях того времени:

"Ваши досуги посвятите изучению музыки. Занятия ею откроют Вам новый, чудный мир, не имеющий ничего общего с окружающим вас внешним чувственным миром. Незаменимым выразителем языка звуков по легкости изучения игры служит распространенный и всем известный инструмент — ГИТАРА. Преимущество его перед другими музыкальными инструментами состоит в том, что гитара может дать могучие переливы арфы, подражать тремоло мандолины и воспроизвести характерное "трынканье" модной балалайки. Единственным верным путем для изучения игры на ней в настоящее время, несомненно, являются: ЗАОЧНЫЕ УРОКИ теории музыки и игры на гитаре А. М. Афромеева в г. Тюмени, Тобольской губ., вышедшие 8-м изданием".

Издание действительно пользовалось большой популярностью.

"В таких самоучителях была нужда, в то время как раз сильно возрос интерес к гитаре, чего раньше не было, раньше было только балалаечное, — рассказал ИА "Тюменская линия" гитарист, педагог и краевед Михаил Яблоков, в свое время детально изучивший биографию Афромеева. — Гитара возникла не так давно, и все искали, где и что можно взять. И вдруг появляются ноты, где всё показано. Афромеев столько сделал, сколько Музгиз не сделал за свою историю. Имя Афромеева известно не только в пределах нашего региона, он упоминается в мировых словарях".

В том же 1898 году Афромеев начинает издавать "Избранную библиотеку гитариста": "Чарующие звуки. 100 пьес Ларионова", "Новый репертуар Сырцова", "Музыкальные перлы. 20 пьес Афромеева и, кроме того, Фантазия Иль Радо "Я не знала ни о чем в свете тужить" под названием "Лучинушка".

В 1903 году Алексей Афромеев купил второй дом и стал расширять нотное издательство. В конце 1905 года он принял от известного московского гитариста Валериана Русанова издание журнала "Гитарист", впоследствии его название сменилось на "Музыку гитариста", а подготовка и выпуск полностью перешли из Москвы в Тюмень.

Как отмечает филолог Ольга Волокоморова, в "Гитаристе" публиковались статьи по технике игры на гитаре, биографии композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Паганини, Шопена. Благодаря пожеланиям читателей печатать ноты не только для гитары, но и для балалайки, домры и других инструментов, появился журнал "Аккорд — вестник гитары и других народных инструментов", где можно было встретить статьи "К вопросу о происхождении балалайки", "Балалайка в Париже".

Большую роль в издательской деятельности Афромеева сыграла Людмила Высоцкая, дочь основателя первой в Тюмени типографии. С 1906 года в ее типографии печатался журнал "Гитарист", а в 1910 году Афромеев приобрел эту типографию на паях с ее управляющим Благининым, к 1912 году стал ее единоличным владельцем.

Алексей Афромеев был не только музыкальным издателем, но издателем газет: "Сибирский торговый посредник" (1911–1912), "Ермак" (1912–1917), "Тюменский ремесленник" (1914), "Свободное слово" (1917–1918).

"В "Тюменском ремесленнике" выходили официальные сообщения о городской торговле, сведения о ярмарках. В "Сибирском торговом посреднике" печатались рекламные объявления, городские новости, материалы о торговле и торговых домах. В утренних и вечерних выпусках газеты "Ермак" публиковались материалы о городской жизни и торговле, российские новости", — рассказывает Ольга Волокоморова.

Портрет А.М. Афромеева | Копия фотографии из архива Михаила Яблокова Портрет А.М. Афромеева | Копия фотографии из архива Михаила Яблокова

Интересные воспоминания о личности Алексея Афромеева удалось записать Михаилу Яблокову в 1988 году при беседе с одной из бывших сотрудниц типографии Марией Александровной Полозковой:

"Я поступила к Алексею Максимовичу на работу в типографию газеты "Ермак" в 1912 году ученицей наборщицы. Через несколько месяцев, освоив профессию, стала получать огромные по тем временам деньги — 25 рублей в месяц.

Алексей Максимович сам был большим тружеником — зачастую выполнял и неквалифицированную работу. С ним вместе трудились и его сын Алексей, дочь Саша, жена Феофания Ивановна, ее сестра Таисья работала в типографии Афромеева кассиром, проживая в доме последнего по улице Монастырской.

Когда Алексей Максимович открыл типографию, она находилась на углу Царской и Подаруевской, ныне Семакова и Республики, многие рабочие из других типографий из-за более высокой зарплаты перешли к Афромееву.

Сам Афромеев не пил, не курил, был очень вежливым и культурным человеком. В свободную минуту он брал в руки гитару, играл, хотя в публичных концертах не участвовал. Часто к нему в гости заходил один слепой музыкант со своей женой и подолгу слушал игру Алексея Максимовича.

Когда я выходила в 1917 году замуж, Алексей Максимович подарил на свадьбу гитару, балалайку и гармонь.

Большинство работников типографии изучали нотную грамоту. После набора текста отец, сын или дочь брали в руки гитары и проверяли правильность набора".

После национализации изданий и магазина в 1918 году Алексей Афромеев уехал в Томск, испытывал страшную нужду, недолго работал бухгалтером и преподавал игру на гитаре, подготовил несколько гитарных аранжировок. Скончался там же в 1920 году.

Дом по улице Димитрова, 6 (тогда — улица 1-я Монастырская), в котором проживал Алексей Афромеев, получил статус выявленного объекта культурного наследия в 2016 году. У здания есть нижний этаж — кирпичный, с небольшими окнами. Окна деревянного этажа были украшены крупными подоконными досками, покрытыми глухой барельефной резьбой в виде занавеса. В наше время дом долгое время пустовал и пришел в упадок.

Сейчас здание приобрели в частную собственность, его выкупило ООО "Дизайн-2000". После разработки научно-проектной документации началась его реставрация.

"Дом реставрируется методом перебора. Часть демонтажных работ прошла. Будем разбирать дом полностью, по кирпичику, и собирать по новой. Наличники сгнили и погорели, остались одни обклады, будем восстанавливать их по старым фотографиям. Внутри дом погорел. Какой-то период его не охраняли, тут все разграблено, полы вывернуты, черные копатели лазали. Под домом нашли подвал. На реставрацию уйдет около трех лет, после здание будет использоваться под офисные помещения", — сообщил ИА "Тюменская линия" главный инженер ООО "Дизайн-2000" Евгений Давыдов.

Влада Нерадовская