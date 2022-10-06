  • 6 октября 20226.10.2022четверг
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Наличники с утраченных домов появятся на улицах Тобольска

Общество, 12:04 06 октября 2022

предоставлено Дилярой Гадировой | Фото: предоставлено Дилярой Гадировой

Наличники с утраченных деревянных домов первой половины XX века установят в туристических точках Тобольска. Перед этим наличники отреставрируют, рассказал ИА "Тюменская линия" один из участников проекта "Тобольские наличники" Иван Изосимов.

"Всего будет отреставрировано пять наличников с резьбой старых мастеров. Дома, которые они украшали, снесли, но наличники сохранило объединение "Добрая воля". Меня попросили их отремонтировать, где-то нужно будет сделать новые элементы", — сообщил он.

Иван Изосимов — владелец столярной мастерской, у него уже был опыт сотрудничества с тобольскими энтузиастами, стремящимися сохранить историко-культурное наследие города. Во втором сезоне "Том Сойер феста" в Тобольске активисты обратились к Ивану с просьбой поработать над воротами по адресу ул. Челюскинцев, 8. На воротах не осталось деревянной резьбы, и мастер создал необходимые элементы.

"Зодчеством я увлекся еще в школе, тогда был мой первый опыт работы с деревом. Потом долго этим не занимался, а пять лет назад пришел к тому, что мне это по душе, и начал изучать столярное дело от его основ. Хотелось бы открыть в Тобольске школу и проводить мастер-классы по резьбе для детей и всех желающих", — поделился Иван Изосимов.

Проект "Тобольские наличники" стал победителем ежегодного конкурса молодежных культурно-познавательных программ в Тобольске в номинации "Сохранение национальных традиций" и получил поддержку в размере 22 тыс. рублей. Он будет реализован до конца этого года.

Влада Нерадовская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# реставрация , Тобольск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 06.10.2022Роспотребнадзор ответил на 184 вопроса о питании в тюменских школах
12:51 06.10.2022Скамейка в виде сердца украсила зеленый уголок на Червишевском тракте в Тюмени
12:27 06.10.2022У 47 тюменок выявили серьезные заболевания на ранней стадии с помощью современного оборудования
12:04 06.10.2022Наличники с утраченных домов появятся на улицах Тобольска