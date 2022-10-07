13 гармонистов выступят на фестивале-конкурсе "ГАРМОНиЯ" в Тобольске

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

13 гармонистов выступят на зональном этапе областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ" в Тобольске 15 октября. Конкурсанты представят 19 номеров во Дворце культуры "Синтез", сообщает департамент культуры Тюменской области.

За победу будут бороться гармонисты Ярковского, Тобольского, Вагайского, Уватского районов и Тобольска. Всего будет две номинации: "Инструментальное исполнительство" и "Поющий гармонист" в категории "Любители".

Участников оценят такие эксперты, как старший председатель РАМ им. Гнесиных, кандидат культурологии, музыкант-мультиинструменталист Александр Усов, лауреат всероссийских конкурсов, солист Курской областной филармонии, преподаватель Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова Дмитрий Шилов. Также в жюри вошли декан факультета музыки, театра и хореографии ТГиК Лилия Демина и заслуженный артист России, художественный руководитель народного любительского коллектива хора русской песни "Сибирь" п. Боровский Владимир Костылев.

Итоговый гала-концерт "ГАРМОНиЯ" состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 18 ноября.

Напомним, инициатором проведения фестиваля-конкурса стала фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы. Конкурс проводится в рамках Года культурного наследия народов России, он призван сохранить музыкальные традиции наших предков, передавая накопленный опыт, а также выявить юные таланты.