Жители Тюменской области с ОВЗ смогут принять участие в конкурсе любительских творческих коллективов

| Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте

Отличительной особенностью регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2022 года станет возможность участия людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

На конкурс приглашают любительские творческие коллективы Тюменской области и исполнителей в возрасте от 14 лет. Лауреаты фестиваля будут рекомендованы к участию в конкурсе на всероссийском уровне.

"Это конкурс для тех, кто в свободное от работы время спешит в клуб, Дом культуры, репетирует, чтобы потом радовать земляков своим творчеством. Предыдущие три фестиваля показали, что он перерос рамки конкурса самодеятельного творчества и стал популярным культурным событием региона. Тюменская область представлена огромным количеством любительских творческих коллективов. Верю, что фестиваль 2022 года, объявленного в России Годом народного творчества, удивит своей самобытностью и новыми именами", – написала Елена Майер.

Прием заявок на IV региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов продлится до 5 октября.