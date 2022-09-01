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Тюменские мастера представили свои изделия на международной выставке в Москве

Общество, 19:10 22 сентября 2022

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Мастер-косторез Юрий Санаев и мастер по урало-сибирской росписи Ольга Отраднова представляли Тюменскую область на XVII международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера - Мастера и художники России-2022", которая проходила на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В экспозицию от региона вошли тюменский махровый ковер, урало-сибирская роспись и тобольская резная кость.

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Поездка делегации состоялась благодаря поддержке Департамента культуры Тюменской области и Тюменского музейно-просветительского объединения.

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# косторезное искусство , мастера , ремесло

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