Тюменские мастера представили свои изделия на международной выставке в Москве

| Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Мастер-косторез Юрий Санаев и мастер по урало-сибирской росписи Ольга Отраднова представляли Тюменскую область на XVII международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера - Мастера и художники России-2022", которая проходила на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В экспозицию от региона вошли тюменский махровый ковер, урало-сибирская роспись и тобольская резная кость.

| Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Поездка делегации состоялась благодаря поддержке Департамента культуры Тюменской области и Тюменского музейно-просветительского объединения.