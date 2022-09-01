На доме Привалова в Тюмени начался монтаж наличников

| Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте

Монтаж оконных блоков и наличников выполнили на первом этаже дома В. Н. Привалова (ул. Кирова, 10) в Тюмени. Восстанавливаемое здание — объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Как сообщалось ранее, специалисты восстанавливали наличники на доме с помощью 3D-сканирования. Полученная модель позволила изготовить исходные материалы для будущих наличников, в дальнейшем их дорабатывали мастера-резчики.

Дом построил для себя тюменский мастер по деревянной резьбе Василий Привалов. На первом этаже находилась его мастерская, на втором — жилые помещения. Здание было одним из лучших в Тюмени образцов деревянного городского дома конца XIX — начала XX века.

В 2015 году в расселенном аварийном памятнике архитектуры произошел пожар, здание серьезно пострадало. В 2018 году дом-памятник выкупили на торгах, в 2019 году начались ремонтно-реставрационные работы.