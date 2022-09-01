Арт-объекты в виде "деревьев" украсили двор музейного комплекса в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-пространство "Лес ремесел" открылось во внутреннем дворе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени 18 сентября.

Арт-пространство стало итогом первой резиденции художников в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Во время резиденции создали четыре арт-объекта в виде "деревьев".

Художница Алена Козиол сделала работу под названием "Источник", в основе которой – красный наличник, украшенный деревянными элементами. Через него проходит "дерево". "Объект неспроста назван " Источник", у каждой реки есть исток, если их не будет, то река обмелеет. Это же можно применить к человеку, который не обращается к своим традициям. Забытые старые дома с растущими деревьями сквозь оконные проемы – метафора нашей культуры, пробивающейся сквозь вековые населения к своей основе", – сказала автор.

К созданию арт-объекта "Вяжем тепло" присоединились более 20 тюменцев. На открытии горожане также могли доплести некоторые элементы. Полотна украсили две колонны внутреннего двора музея. Идея создания принадлежит мастерицам Полине Цаплиной и Елизавете Коростелевой. "Мы использовали ручное вязание, вязание крючком, спицами, авосечное плетение и плетение на раме", – рассказали художницы.

Еще один автор Артем Долгих уверен, что домовая резьба актуальна и сейчас, с ней получаются изящные вещи. В своем арт-объекте "Слои" часть наличника он отлил с настоящей архитектурной детали, хранящейся в фонде музейного комплекса.

Тюменская художник-декоратор Мария Любимова создала арт-объект "Дерево старой новой жизни", в основу которого легли элементы традиционного махрового ковра. В нем воплощен цветочный орнамент и плетение. "Арт-объект символизирует цикличность жизни. У каждого из нас есть корни, мы должны их наращивать, делать современнее. Хотелось бы, чтобы это стало новым прочтением нашей традиции с использованием новых материалов и технологий", – поделилась Мария Любимова.

Она использовала материалы, подходящие для уличных инсталляций. Был приобретен строительный утеплитель, каркас сделан из металлической сетки, внутри объект залит бетоном. Также конструкция подсвечена.

Творения художников останутся во дворе музейного комплекса на долгое время. Не исключено, что пространство пополнится новыми объектами.

На открытии выставки гостей ждали выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по созданию объемных открыток с урало-сибирской росписью и механической бумажной куклы.

Отметим, проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города".

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова