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Борьбу на опоясках покажут в Тюмени в День нематериального культурного наследия

Общество, 09:53 16 сентября 2022

из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте

Показательное выступление по борьбе на опоясках представят в малом зале ДК "Нефтяник" в День нематериального культурного наследия, 20 сентября, с 11 до 16 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В рамках проекта "Наше наследие" презентуют борьбу на опоясках русских старожилов Тюменской области и традицию общинного поминовения на Радоницу у черниговских переселенцев с. Лопазное Сладковского района.

Заинтересованных в сохранении традиционной культуры приглашают на круглый стол "Нематериальное культурное наследие — креативный потенциал региона" с панельной дискуссией. Участников познакомят с работой реестра объектов нематериального культурного наследия народов Тюменской области и экспертного совета по оценке и отбору ОНКН. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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# борьба , Год культурного наследия , культура

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