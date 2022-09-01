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Премьера документального фильма о тюменских мастерах пройдет в музее Словцова

Общество, 09:08 16 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Премьера документального фильма "Мы" пройдет в амфитеатре музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 18 сентября в 16 часов. Героями ленты стали мастера из Абатского, Ишимского и Викуловского районов Тюменской области.

Фильм рассказывает о культуре, традициях и судьбах людей, которые несут нематериальное культурное наследие.

Вход свободный.

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# мастера , фильмы

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