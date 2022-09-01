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Пособие "Песни земли Сибирской" издадут в Тюменской области на средства гранта

Общество, 16:33 01 сентября 2022

ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте | Фото: ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте

Учебно-методическое пособие "Песни земли Сибирской" будет издано в Тюменской области на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Автором проекта выступила руководитель ансамбля "ЯромилЪ" Руслана Лосева. Ее и артистов ансамбля "ЯромилЪ" вдохновила 86-летняя Валентина Бухарова – руководитель ялуторовского фольклорного ансамбля "Реченька". Она долгие годы дружит с тюменским ансамблем и выступает песенным "информатором".

"Валентина Исаковна всю жизнь занимается фольклором, она называет народные песни лечебными. Во время поездок в Ялуторовск мы записывали песни, которые когда-то пела её мама, её родственники, проживающие в разных районах Тюменской области. Собрали очень много материала, и у нас родилась идея выпустить сборник под авторством уникальной женщины. Кроме стихов и нот мы включим в книгу цитаты Валентины Бухаровой", - проанонсировала Руслана Лосева, отмечая, что грант на издание сборника выигран в Год культурного наследия народов России.

Сборник будет распространятся по музыкальным школам России.

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# ансамбль ЯромилЪ , Президентские гранты , Руслана Лосева

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