Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области попала в реестр нематериального наследия

| Фото: предоставлено Татьяной Костроминой | Фото: предоставлено Татьяной Костроминой

Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области и традиция общинного поминовения на Радоницу у черниговских переселенцев села Лопазное Сладковского района включены в единый региональный реестр объектов нематериального культурного наследия.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"К нам поступило 30 заявлений на включение в реестр. Рассмотрели с коллегами 15 из них. Должна отметить, что это была очень живая дискуссия! Мы сравнивали с опытом других регионов, обсуждали федеральный реестр, а главное – искренне восхищались многообразием культурного богатства нашей области", - говорит она.

Работа по поиску объектов нематериального культурного наследия Тюменской области продолжается. Консультацию по подготовке необходимых документов может дать руководитель Ресурсного центра развития межнациональных отношений Тюменской области – Марина Робканова, + 7(3452)36-56-81, электронная почта: rcrmo_to@bk.ru.