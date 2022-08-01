В Тюменской области запустили сайт с песенным фольклором

| Фото: ансамбль "Росстань" | Фото: ансамбль "Росстань"

Проект "Folk-пространство "Перекресток традиций" с материалами из фольклорных экспедиций по Тюменской области запустил сайт. На электронном ресурсе появился песенный фольклор деревень Викуловского и Армизонского районов.

На сайте опубликованы аудио- и видеоматериалы, нотные расшифровки и тексты, исторические фотографии. Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться.

Проект "Folk-пространство "Перекресток традиций" общества "Культурное наследие Сибири "Росстань" получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на создание масштабного электронного ресурса для сохранения фонда культурного наследия юга Тюменской области.