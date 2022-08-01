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В Тобольске на фестивале "Дружба народов" откроется выставка национальных подворий

Общество, 17:55 12 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку национальных подворий посетят гости фестиваля "Дружба народов", посвященного Дню Тюменской области, на Красной площади в Тобольске 14 августа с 12 до 16 часов, сообщает городской Центр культуры и творчества.

Свою культуру, традиции, прикладное мастерство, национальную кухню покажут представители более 10 национальностей из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, Тобольского, Ярковского и Тюменского районов.

В программе также — выставка творчества мастеров, работа торговых рядов. Для юных посетителей будут действовать детские площадки с анимационной программой. В 13 часов на главной сцене жителей и гостей города порадуют национальным творчеством коллективы, представляющие культуру разных национальностей.

Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , национальности

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