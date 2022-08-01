Тюменка Линария Брикнер создает серию объемных открыток с домовой росписью

предоставлено Линарией Брикнер предоставлено Линарией Брикнер

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Серию объемных открыток с тюменской домовой росписи по эскизам Народного мастера Союза художников России Веры Быковой создает Линария Брикнер. Презентация первой коллекции пройдет в мастерской Тюменского агентства креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 17 августа. Помимо домовой росписи тюменцы увидят открытки с деревянным зодчеством, игрушками и тюменскими коврами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор проекта, владелица мастерской Линария Брикнер.

"Сейчас я работаю над серией открыток, в которую войдут открытки по тюменской домовой росписи. Еще сделаю открытки по Коньку-горбунку и по произведениям Владислава Крапивина. Хочу создать интерактивную книгу по тюменской домовой росписи и в этом мне тоже поможет Вера Ивановна Быкова. Также планирую привлечь народных художников, дать им возможность стать иллюстраторами моих открыток", - сказала она.

предоставлено Линарией Брикнер предоставлено Линарией Брикнер

Мастерскую по книжной механике Линария Брикнер открыла в 2018 году, еще работая в школе. На развитие своего дела в 2021 году она получила грант Министерства культуры РФ. В июне 2022 года Линария стала слушательницей первого потока Тюменской школы креативных индустрий. Здесь и произошла встреча мастера с художницей, известной по тюменской домовой росписи.

"В поиске художника тюменской домовой росписи мне помог телеграм-канал самозанятых Тюменской области, где мне и предложили пообщаться с Верой Быковой. Увидев мои шаблоны открыток по телефону, она согласилась создать рисунки для них. А во время учебы в Тюменской школе креативных индустрий Вера Ивановна пришла на занятие в качестве спикера по теме авторского права. Здесь и произошло наше очное знакомство", - говорит Линария.

предоставлено Линарией Брикнер предоставлено Линарией Брикнер

В мастерской по Володарского Линария Брикнер продолжит проводить свои мастер-классы по созданию объемных книг и открыток. Основной темой работ станет историческое и культурное наследие Тюмени.

"Я вдохновляюсь тюменским визуалом, мне нравится тюменский ковер, домовая роспись, деревянная архитектура. И я решила, что мои работы будут связаны с Тюменью. Должно быть не только красиво, но и полезно", - уверена владелица мастерской.

Анжела Лебедева