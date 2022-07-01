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Пятеро жителей Тюменской области претендуют на премию "Душа России"

Общество, 11:10 27 июля 2022

предоставлено Верой Быковой

Пятеро кандидатов на соискание премии Министерства культуры РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества определили в Тюменской области. Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

На рассмотрение коллегии поступило 10 заявок от муниципальных образований Тюменской области. Пятерых кандидатов выбрали по номинациям: "Народный танец", "Народное пение", "Народная музыка", "Традиционная народная культура" и "Народный мастер". Претендентами стали Ольга Усова из Тюмени, Нина Игнатченко, Ялуторовск, Гаяз Габдуллин, Тюменский район, Илья Бакиев, Ялуторовский район и Вера Быкова, Тюмень.

Премию "Душа России" присуждают за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, за активную просветительскую и педагогическую деятельность. Предусмотренное для победителя денежное поощрение — 500 тыс. рублей.

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# Елена Майер , Министерство культуры РФ

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