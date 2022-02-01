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Народный мастер России Вера Быкова проведет для тюменцев мастер-класс по художественной росписи

Общество, 17:40 25 февраля 2022

предоставлено Верой Быковой | Фото: предоставлено Верой Быковой

Творческая встреча с народным мастером России Верой Быковой и мастер-класс по художественной росписи под ее руководством пройдут в арт-салоне "На Никольской" в Тюмени 27 февраля в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

Вера Быкова – мастер по художественной росписи, художник-дизайнер, участник международных, всероссийских и региональных выставок и фестивалей, член Союза художников России.

Гости встречи услышат ее рассказ об истории, художественно-стилистических и технико-технологических особенностях уникального традиционного народного промысла – урало-сибирской росписи, смогут принять участие в создании произведения искусства.

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# арт-салон , мастер-класс

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