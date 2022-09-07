Тюменская мастерица возродила технику украшения ткани кобовой набойкой

| Фото: предоставлено Вероникой Чикишевой | Фото: предоставлено Вероникой Чикишевой

Созданием традиционных костюмов, крестьянской одежды конца XVIII начала XIX века, тамбурной вышивкой и кубовой набойкой занимается тюменская мастерица Вероника Чикишева с 2015 года. Всю технологию она восстанавливала по старинным книгам и этнографическим записям.

"Раньше крестьяне полностью сами изготавливали ткани, декорировали их, шили из них одежду. В процессе изучения традиционного костюма, попыток его реконструировать и восстановить, столкнулась с тем, что таких тканей сейчас нет. Пришлось с нуля изучать всю технологию и воспроизводить техники, учиться самой создавать такие ткани. Сегодня я уже могу десять метров ткани изготовить за один день", - рассказала она корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Для создания ткани с кобовой набойкой мастер варит вапу — колеровочную пасту на основе глины по собственному рецепту.

"Это ручной труд, то что получится, зависит только от мастера и его рук, поэтому цена на такую ткань высокая. Метр ткани при стандартной ширине 1,5 метра стоит 4 тысячи рублей. Поэтому это только для истинных ценителей", - отметила Вероника Чикишева.

Клиенты у мастерицы — фольклорные коллективы, любители и ценители традиционной одежды из Ишима, Тобольска, Екатеринбурга, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Томска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Кубовая набойка белыми орнаментами на синем фоне традиционно украшала рубахи, сарафаны, скатерти в народном быту. Резные деревянные набойки для орнамента Веронике изготавливают мастера из Перми, Пскова и Санкт-Петербурга.

"Под разные задачи нужны разные набойки. Кайма — это абсолютно традиционный орнамент, есть набойки под современные вещи с интересными принтами, есть более художественные рисунки. Резчик — это тот же художник, он не рисует одними и теми же красками, поэтому и штампы всегда получаются разнообразные. Для меня важно, чтобы штампы были от разных мастеров. Есть рисунки, которые мы сами вырисовываем и отдаем в резку под наш заказ. Много этнографии — это прямые копии со старинных принтов, есть авторские рисунки", - добавила Вероника.

По ее словам штампы, как любой инструмент изнашиваются, так как они сделаны из дерева, а при работе постоянно контактируют с водой.

"Приходится регулярно пропитывать их маслом, аккуратно обращаться и ухаживать за ними. Все зависит от мастера, насколько он бережно с ними обращается. Есть штампы, которым по 200-300 лет, они хранятся в музеях и в очень хорошем состоянии", - уточнила Вероника.

В наличии у мастерицы более 100 штампов от 1 см до 20 см в диаметре.

Еженедельно на мастер-классах Вероника со своими учениками создает свой волшебный мир на ткани: "Ко мне приходят люди, которые уже знакомы с этой техникой, практически все умеют делать сами. Используют мою мастерскую как коворкинг. Многие приносят готовые изделия, на которые наносят принт, декорируют их или красят. У каждого свой полет фантазии, свои идеи. Для меня это тоже источник вдохновения. С началом учебного года будут мастер-классы и для школьников, где ребята смогут познакомиться с этим мастерством".

В планах у Вероники иметь открытую мастерскую с большими панорамными окнами, где видно весь рабочий процесс печатания, при которой был бы свой небольшой магазин.

"Тогда любой желающий сможет прикоснуться к процессу создания ткани, попробовать что-то напечатать и здесь же купить понравившееся изделие", - подытожила она.

Ирина Шемякина