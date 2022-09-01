В "Школе ремесел" Ялуторовска научат лепить из глины, ткать и плести

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

"Школа ремесел" начнет работу в Ялуторовском остроге 17 сентября. Местные жители еще успевают записаться в нее.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" администратор "Школы ремесел", специалист по выставочной и экспозиционной деятельности Ялуторовского острога Екатерина Сарычева, группы практически набраны, но места еще остались. Наибольшей популярностью у ялуторовчан пользуется направление, связанное с лепкой из глины.

"До этого мы организовывали "Школу ремесел" для детей. В этом году приглашаем желающих от 16 лет и до бесконечности. Записалось много взрослых, пенсионеров. Самому взрослому участнику примерно 70 лет", — поделилась Екатерина Сарычева.

Занятия бесплатны, все они будут проводиться на территории острога раз в неделю. Желающие могут выбрать для себя одно из пяти направлений: вязание, художественная роспись, ткачество и плетение, бисероплетение и вышивка, лепка из глины. Вести занятия будут разные педагоги.

"Школа ремесел" продлится до конца мая. Завершится проект выставкой работ, которые сделают участники.

Записаться на занятия можно по телефонам: 8(34535)2-05-95, 8-950-494-41-06. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова