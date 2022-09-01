"Лес ремесел" представят художники в тюменском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-пространство "Лес ремесел" откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 18 сентября. Начало — в 15 часов, сообщают организаторы.

"Лес ремесел" - итог первой арт-резиденции художников в музее. Во время резиденции авторы создали арт-объекты в виде "деревьев" – символ представления о многогранности и преемственности народной культуры края, пример сохранения связей между традиционными ремеслами и современным искусством.

На открытии выставки выступят фольклорные коллективы. Тюменская мастерица Линария Брикнер проведет занятия по созданию объемных открыток с урало-сибирской росписью и механической бумажной куклы. Мастер-классы начнутся в 14 часов.

В 16 часов покажут документальный фильм "Мы", рассказывающий о культуре, традициях и судьбах людей, которые занимаются сохранением нематериального культурного наследия.