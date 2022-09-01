Фильм "Мы" о мастерах из сел Тюменской области презентовали в музейном комплексе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм "Мы" о мастерах из трех районов Тюменской области представили в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Продолжительность киноленты - 43 минуты. Героями стали мастера из Абатского, Ишимского и Викуловского районов. Жительница с. Второпесьяново Ишимского района Екатерина Бырдина, которой в 2022 году исполнится 90 лет, расказала съемочной группе о своей жизни и ремеслах - вязании и вышивке. Этим женщина занимается с детства, при этом подчеркивает, что никто ее не учил, пришла ко всему самостятельно.

Ремесленник из с. Шевырино Абатского района Владимир Абрамов создает замки и крепости из дерева. В с. Озерное Викуловского района семья Любови и Игоря Музыченко показали изделия, которые делают из бересты. В фильме герои сами рассказывают о себе. Зарисовки о них перемежаются красивыми кадрами, на которых запечатлена природа и виды сел Тюменской области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Фильм рассказывает о ремесленниках, которые себя мастерами как таковыми не считают. Первый наш продукт, премьера которого состоялась в декабре, рассказывал о медийных мастерах, которые участвуют в конкурсах, получают награды, то сейчас мы выбрали людей, которые думают, что заниматься их делом может любой человек. Задача - показать нашу связь с деревней. Именно на ней завязаны все истоки, культура, искусство. Так или иначе каждый из нас был в деревне, кто-то даже родился там. Возможно, этот фильм создаст для кого-то воспоминание, кто-то узнает свое родное место. Хотели показать, что вне зависимости от того, где живет человек, он может найти свое любимое дело, быть хорошим примером для своих соседей и жителей других населенных пунктов", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер документального фильма "Мы" Олег Ульянов.

Проект реализовали при поддержке регионального отделения общественной организации "Российский фонд культуры" в сотрудничестве с Тюменским музейно-просветительским объединением. В дальнейшем авторы планируют организовать показы фильма в муниципальных образованиях.

Инна Пахомова