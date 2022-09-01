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В Тюмени откроют арт-резиденцию Stories

Общество, 14:59 22 сентября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Арт-резиденцию Stories откроют в Историческом парке "Россия - моя история" в 15 часов 22 сентября. Для гостей в этот день пройдет интерактивная программа-экскурсия по временной выставке "А о Петре ведайте", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Также состоятся мастер-классы по реставрации наличника со Святославом Шитовым, по 3D-моделированию и арт-батл.

Арт-резиденция создана для сохранения и развития культурного наследия, а также направлена на создание и развитие новых форм социокультурных и творческих практик. В новом пространстве будет три направления: "Сибирское барокко", "Оживляя прошлое", "Институт благородных наук". Резидентами стали "Кванториум", художник-реставратор деревянного зодчества Станислав Шитов и комьюнити "Ю-арт".

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# исторический парк «Россия - моя история» , площадка

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