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Адресные таблички в едином стиле размещают на домах на улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 14:34 10 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете На улице Дзержинского в Тюмени монтируют навигационные стелы

44 таблички в едином стиле появятся на зданиях на улице Дзержинского, на которой идут активные работы по ее преобразованию в пешеходную.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по продажам ООО "Живая сталь" Дмитрий Постовалов, часть из них уже размещена. На черном фоне названия улицы указаны на русском и английском языках.

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Также компания, специализирующаяся на кованых изделиях, создаст для пешеходной улицы павильон "Городская скамья". Крышу выполнят из монолитного поликарбоната, объект оборудуют подсветкой из гибкого неона. "Городская скамья" запущена в производство. Сейчас сотрудники собирают металлическое основание", — добавил Дмитрий Постовалов.

Специалисты ведут установку газонных ограждений, высота составит 750 мм. У исторических зданий монтируют навигационные стелы.

Уже залито бетонное основание под арт-объект "Памятник купцам". По плану композиция из кортеновской стали появится здесь до конца октября.

Инна Пахомова

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# благоустройство , улица Дзержинского

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