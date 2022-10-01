Адресные таблички в едином стиле размещают на домах на улице Дзержинского в Тюмени
Далее в сюжете На улице Дзержинского в Тюмени монтируют навигационные стелы
44 таблички в едином стиле появятся на зданиях на улице Дзержинского, на которой идут активные работы по ее преобразованию в пешеходную.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по продажам ООО "Живая сталь" Дмитрий Постовалов, часть из них уже размещена. На черном фоне названия улицы указаны на русском и английском языках.
Также компания, специализирующаяся на кованых изделиях, создаст для пешеходной улицы павильон "Городская скамья". Крышу выполнят из монолитного поликарбоната, объект оборудуют подсветкой из гибкого неона. "Городская скамья" запущена в производство. Сейчас сотрудники собирают металлическое основание", — добавил Дмитрий Постовалов.
Специалисты ведут установку газонных ограждений, высота составит 750 мм. У исторических зданий монтируют навигационные стелы.
Уже залито бетонное основание под арт-объект "Памятник купцам". По плану композиция из кортеновской стали появится здесь до конца октября.
Инна Пахомова