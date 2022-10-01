На улице Дзержинского в Тюмени монтируют навигационные стелы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по монтажу навигационных стел проводят на улице Дзержинского в Тюмени, которая в скором времени станет пешеходной.

По проекту запланирована установка 21 такой конструкции. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил менеджер по продажам ООО "Живая сталь" Дмитрий Постовалов.

Такой объект можно увидеть, например, у дома мещанина М. Ф. Черепанова, украшенного наличниками с объемными геометрическими деталями. На черном стенде белыми буквами напечатана история объекта культурного наследия. Также рядом с текстом можно увидеть герб Тюмени, под которым написан слоган: "Город, где начинается путь" и QR-код, перейдя по которому прогуливающиеся смогут узнать об объекте больше. Обозначение "RU/EN" указывает на то, что информация представлена как на русском, так и на английском языках. Пока стелы обернуты защитной пленкой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, стелы в таком стиле ранее были установлены в обновленном Парке пограничников. В частности, там команда ООО "Живая сталь" установила 12 таких объектов с описанием техники.

Инна Пахомова