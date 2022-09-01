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Обновленный парк Пограничников открыли в Тюмени

Общество, 15:34 23 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парк Пограничников открыт в Тюмени после благоустройства бывшего сквера 23 сентября. Все работы выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Эту территорию тюменцы выбрали для благоустройства в 2022 году голосованием, проходившем на городском портале "Я решаю!".

Участие в торжественном открытии парка приняли тюменские пограничники, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, действующие офицеры и офицеры запаса, учащиеся пограничных классов школ города, депутаты городской думы.

Парк пограничников - уникальный объект, созданный в 2010 году благодаря инициативе людей, проживающих в районе Казарово, и общественников, напомнил глава Тюмени Руслан Кухарук. "С каждым годом он рос, появлялись все новые монументы и образцы техники", - рассказал он.

По его словам, много лет здесь проходят уроки мужества для тюменских школьников, отсюда провожают воинов, уходящих защищать границы нашей Родины. "Пограничники всегда держатся вместе, и в этот раз они приложили все усилия, чтобы именно этот объект попал в федеральный проект", - добавил Руслан Кухарук.

В обновленном парке оборудована система освещения, смонтировано ограждение, на дорожках заменена брусчатка. Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что открытие парка стало большим праздником для всех тюменцев.

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Николай Ступников

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# Руслан Кухарук , сквер Пограничников

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