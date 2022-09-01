Обновленный парк Пограничников открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парк Пограничников открыт в Тюмени после благоустройства бывшего сквера 23 сентября. Все работы выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Эту территорию тюменцы выбрали для благоустройства в 2022 году голосованием, проходившем на городском портале "Я решаю!".

Участие в торжественном открытии парка приняли тюменские пограничники, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, действующие офицеры и офицеры запаса, учащиеся пограничных классов школ города, депутаты городской думы.

Парк пограничников - уникальный объект, созданный в 2010 году благодаря инициативе людей, проживающих в районе Казарово, и общественников, напомнил глава Тюмени Руслан Кухарук. "С каждым годом он рос, появлялись все новые монументы и образцы техники", - рассказал он.

По его словам, много лет здесь проходят уроки мужества для тюменских школьников, отсюда провожают воинов, уходящих защищать границы нашей Родины. "Пограничники всегда держатся вместе, и в этот раз они приложили все усилия, чтобы именно этот объект попал в федеральный проект", - добавил Руслан Кухарук.

В обновленном парке оборудована система освещения, смонтировано ограждение, на дорожках заменена брусчатка. Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что открытие парка стало большим праздником для всех тюменцев.

Николай Ступников