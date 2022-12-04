Тюменский фестиваль "Стежки-дорожки" в 2023 году станет всероссийским

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

50 мастеров Тюменской области и более 100 участников из разных городов России принимают участие в III Тюменском фестивале лоскутного шитья "Стёжки-дорожки", который проходит в музее им. Словцова со 2 по 4 декабря. Это рекордное количество лоскутниц, которые за собственные средства решили участвовать в фестивале. И запрос от них один – сделать его всероссийским.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель оргкомитета фестиваля "Стежки-дорожки" Марина Коба.

"Следующий фестиваль будет всероссийским, это стопроцентно. У нас получился очень большой охват территорий. Приятно, что соседние города откликнулись быстро, прилетели из Сургута, Челябинска, Москва сама к нам приехала. Атмосфера хорошая, мастера общаются, обмениваются опытом", - говорит Марина.

Зал на четвертом этаже музея заполнен уникальными работами мастериц из Москвы, Иваново, Новосибирска, Омска, Красноярка, Сысерти, Тюмени и других городов. Отдельное внимание экскурсоводы уделяют выставке "Душа России" от руководителя Ассоциации мастеров лоскутного шитья России - Риммы Быбиной. Впервые в Тюмени можно увидеть лучшие лоскутные работы российских мастеров, которые выставлялись в Кремле, Манеже и Гостином дворе на Красной площади.

Особый интерес у посетителей вызывают работы из Японии. По мнению экспертов, это невероятные по сложности и красоте полотна.

Есть у фестиваля конкурс "Двенадцать месяцев", в нем участвуют 60 работ, в том числе работа по тюменскому ковру "Вне времени" от клуба, организованного Мариной Коба.

Учитель математики по образованию, она шесть лет назад после смерти матери – опытной швеи, решила заняться лоскутным шитьем. Это желание появилось после посещения выставки лоскутного шитья в Москве.

"Я не могла этим не заняться, моя мама шила, бабушка, прабабушка. Это единение с родом. Все лоскутное шитье – это женская душа", - говорит Марина.

Лауреат международных, всероссийских и региональных фестивалей-конкурсов Марина Коба считает, что фестиваль – объединяет мастеров и все это идет на пользу ремеслу. Это когда-то лоскутное шитье в России было на утилитарном уровне – одеяла, подушки, прихватки, но в последние годы оно стало отдельным видом искусства.

Доказывает это и мастерица из Верхней Пышмы, бывший архитектор Ирина Лаврова, создавшая авторскую технику фрик-пэч.

"С тканями можно и нужно хулиганить, это техника про настроение, эмоции, внутренний мир. Ткань играет роль художественного произведения, ее нужно научиться читать. А акварель идет как дополнение", - отмечает она.

Любую ткань Ирина берет в основу картины, которую дорисовывает красками. Со своей техникой "странного лоскутка" она познакомила участников тюменского фестиваля "Стежки-дорожки" во время мастер-класса. Работы Ирины Лавровой также представлены на выставке.

Увидеть произведения искусства лоскутного мастерства – полотна, костюмы, предметы домашнего обихода, подушки, сумки можно до 16 часов 4 декабря в музее Словцова.

Добавим, фестиваль "Стежки-дорожки" проходит в рамках Года культурного наследия России.

Анжела Лебедева