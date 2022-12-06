Взглянуть по-новому на быт сибирской глубинки можно на выставке в Тюмени "Начать сначала. Утро в деревне"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Взглянуть по-новому на быт и традиции сибирской глубинки могут посетители выставки современного искусства "Начать сначала. Утро в деревне", которая работает на втором этаже мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени до 8 декабря.

На фотовыставку прислали 700 работ. Авторами выступили и профессиональные фотографы, и сами жители деревень. Есть мультимедийная часть — посетитель может сесть за стол, надеть наушники и послушать звуки деревни.

"Мы хотели показать, что утро в деревне — это не только тренд в социальных сетях. Это то, что близко, до чего можно коснуться, это часть каждого из нас. Выставка наполнена метафорами. Там ровно двенадцать фотографий: столько составляет цикл года. Снимки расположены в определенном порядке. Мы хотели показать, чем наполнена современная деревня. У нее есть голос, душа. Утром — туман и роса. Определенный порядок жизни. Главной метафорой являются лоскутное одеяло, которое висит в углу, половики и "колесо жизни". Когда мы говорим о развитии территорий — это жители этих мест, молодые люди, которые в дальнейшем будут продвигать ее. Нам хотелось, чтобы молодежь посмотрела с этой точки зрения", — рассказала директор по маркетингу лизинговой компании "Талк-лизинг", бренд-стратег Анна Русакова.

Фотовыставка проводится в рамках конкурса "Самая красивая деревня Тюменской области", организованного Торгово-промышленной палатой региона. Конкурсный отбор шел больше полугода.

В 2023 году экспозиция побывает в районах Тюменской области.

Инна Пахомова