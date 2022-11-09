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Национальные игрушки, предметы быта и одежду чувашей представят на выставке в Тюмени

Общество, 15:56 09 ноября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка чувашской национальной культуры "С верой в Россию, с любовью к Чувашии" откроется в ДНК "Строитель" 10 ноября в 17 часов 30 минут, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На выставке представят экспонаты, отражающие современное состояние чувашской народной культуры. Это предметы быта, национальные игрушки, традиционный текстиль и одежда чувашей, изготовленная на фабрике художественных промыслов Чувашии "Паха-тере", а также изделия народных мастеров и умельцев.

Посетители увидят рушники с чувашским орнаментом от мастерицы из Ялуторовска Татьяны Тарасовой, вышитые картины тюменской мастерицы Нины Бородиной, другие работы, созданные умелыми руками мастеров.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка посвящена Году нематериального культурного наследия народов России. Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , культурное наследие , чуваши

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