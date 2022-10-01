Тюменская мастерица создает шедевры из лоскутков

| Фото: vk.com/club209474621 | Фото: vk.com/club209474621

Десять лет традиционным лоскутным шитьем занимается тюменская мастерица Елена Егорова. Она создает выставочные проекты, с которыми ездит на ярмарки, выставки и фестивали. Одна из работ - панно "Сила традиций" - хранится в фондах Тюменского музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

"Первый раз увидела изделия из лоскутков, сразу же влюбилась и заболела этим делом. Узнала, что в Суздале ежегодно проходит международный фестиваль лоскутного шитья, поехала туда, налюбовалась и насмотрелась красоты, познакомилась с опытными мастерами. Вернулась в Тюмень и записалась на курсы в Тюменский дом ремесел к знаменитой мастерице Марине Главацких. Вступила в клуб лоскутного шитья "Матрена", сейчас являюсь его руководителем. Провожу там обучение, мастер-классы для любителей и ценителей этого вида творчества. Создаем коллективные проекты", - рассказала она.

На создание выставочного панно у Елены Егоровой уходит около года.

"К Суздальскому фестивалю шила панно на тему "Праздник". На нем изображены три девушки в красивых нарядах, которые танцуют в центре хоровода на фоне деревни. Я не заняла призовое место, но это панно было на всех афишах фестиваля и в каталоге. Для меня этого было достаточно", - отметила она.

Свои изделия мастерица не продает, потому что вкладывает в их создание всю душу. В 2022 году вместе со своим коллективом решила взять небольшую передышку, не принимать участие в крупных проектах, а доделать начатые работы.

"В 2021 году много сил ушло на создание коллективного проекта "Тюменские изразцы" для фестиваля "Стежки-дорожки". С этим проектом мы посетили и Суздальский международный фестиваль, и выставку "Шедевры лоскутного шитья", которая проходила в Москве. Центральная часть панно размером 3 на 2,5 метра – печка, собранная из лоскутных изразцов, которые выполнили 65 мастериц из разных городов России. Каждая изготавливала изразец размером 20 на 20 сантиметров, всего их получилась 141 штука. Затем мы все эти блоки соединили в одно панно", - пояснила она.

Для создания панно чаще в ход идут хлопок, бязь, ситец. В последнее время стало модно использовать джинсу, но Елена Егорова этого не любит. Для работы ей необходим большой стол, на котором можно все разложить, чтобы было видно, что где будет располагаться, хорошие ножницы, резаки, маты и швейная машинка с приспособлением для свободной ходовой стежки.

"В течении всего года на территории Тюменского района работает передвижная выставка клуба "Матрена". Экспонатами уже полюбовались жители сел Нариманово, Луговое, Кулаково. Выставка будет работать и дальше", - пояснила Елена Егорова.

Начинающим мастерам она пожелала вдохновения. "Важно болеть своим делом, быть увлеченным идеей. Если это есть, то обязательно все получится", – подытожила мастерица.

| Фото: vk.com/club209474621 | Фото: vk.com/club209474621

Ирина Шемякина